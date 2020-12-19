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Женское преследование: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону. Как это было
Трио наших
UA-Футбол продолжает следить за этапом Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Вторым стартом субботы будет гонка преследование в австрийском Хохфильцене. Событие должно начаться в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, что сегодня уже состоялась мужская гонка преследования. Её выиграл норвежец Стурла Лагрейд. С результатами, а также местами украинцев вы можете ознакомиться в текстовой онлайн-трансляции гонки на UA-Футбол
16:37 На этом всё. Спасибо, что провели этот день вместе с нами. До встречи!
16:35 Места украинок сегодня. Благодарим наших девушек за стабильность на протяжении всего сезона.
23 (40). Юлия Джима (0-0-0-1) +2,24
51 (34). Дария Блашко (0-0-1-2) + 4,21,9
56 (60). Анастасия Меркушина (0-0-1-2) +5,34,8
16:30 ТОП-10 гонки преследования:
16:28 Тирил Экхофф приезжает на финиш первой!
16:27 У Джимы один промах. Она выходит на последний круг 24-й. Блашко и Меркушина решили за ТОП-40 даже не бороться и по два раза дали в молоко.
16:23 Экхофф - снова ноль! У нас есть победительница женского преследования! Ханна Ёберг отстаёт на 33 секунды, Вирер - на 47, Эльвира Ёберг и Тандерволл - на 48.
16:20 Джима и после первой стойки продолжает идти без промахов, Блашко и Меркушина по разу мишень не закрыли. Джима сейчас 21-я, Блашко - 36-я, Меркушина - 53-я.
16:18 Экхофф просто не остановить! Норвежка закрывает все мишени! Теперь её главной преследовательницей стала Вирер, за спиной у итальянки - Тандерволл и Эльвира Ёберг.
16:15 Джима, Блашко и Меркушина снова без промахов! Ну, ничего себе! Джима заходит на третий круг 26-й, Блашко - 31-й, Меркушина - 50-й.
16:13 Экхофф с одним кругом штрафа всё равно остаётся первой. Один промах Тандерволл и Пройсс стоил им потери нескольких мест. Ханна Ёберг вместе с Линн Перссон теперь главные преследовательницы Тирил.
16:11 Экхофф показывает прекрасный ход по трассе. Она выигрывает у Тандерволл уже 14,7 секунды. Хватит ли норвежки на всю гонку?
16:08 Украинки с идеальной стрельбой завершают первый круг! Дария и Юлия сейчас держат 30-31 места, а Анастасия уходит на второй круг 49-й.
16:05 Экхофф и Тандерфолл с идеальной стрельбой сохраняют лидерство. Тирил выигрывает у своей напарницы по сборной 10 секунд. В 25 секундах от лидера немка Пройсс.
16:02 Блашко, Джима и Меркушина уже также стартовали.
16:00 Гонка началась! Экхофф вышла на трассу, а спустя восемь секунд стартовала и Тандерволл.
15:45 Старт-лист гонки со временем выхода на трассу каждой из участниц. Как видим, норвежки в топе и в женской части программы. Изображение кликабельное.
15:32 Всем привет и добро пожаловать на наш онлайн! Сегодня болеем ха трёх украинок: Дарию Блашко (стартует 34-й), Юлию Джиму (40) и Анастасию Меркушину (60). Также должна была выйти на трассу Валентина Семеренко, однако она этот старт
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