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Тренер сборной Норвегии: Лагрейда взяли на Кубок IBU только потому, что была нужна замена

Биатлон
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Комментарий наставника команды

Тренер сборной Норвегии: Лагрейда взяли на Кубок IBU только потому, что была нужна замена
UA-Футбол
Новина українською

Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе рассказал о результатах своего подопечного Стурлы Лагрейда.

Результаты мужской гонки преследования

"Лагрейда в прошлом году взяли на Кубок IBU только потому, что один парень заболел, и потребовалась замена. Он приехал в Мартель и сразу победил в масс-старте. Затем мы решили провести ротацию, и позвали на Кубок мира лидера Кубка IBU - на тот момент Стронсхейма. Но он сказал, что ему важнее завоевать Кубок IBU, и не поехал. Тогда мы взяли Лагрейда.

На Кубке мира он прошел два спринта подряд без промахов и оба раза был в топ-15. Мы решили, что такого парня надо оставлять в элите. Он тянулся за Йоханнесом и Тарьи, перенимал у них технику, различные приемы. Но я бы ни за что не сказал перед сезоном, что он созрел для побед" - сказал он.

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Tribuna.com

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