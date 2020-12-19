Тренер сборной Норвегии: Лагрейда взяли на Кубок IBU только потому, что была нужна замена

Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе рассказал о результатах своего подопечного Стурлы Лагрейда.

Результаты мужской гонки преследования

"Лагрейда в прошлом году взяли на Кубок IBU только потому, что один парень заболел, и потребовалась замена. Он приехал в Мартель и сразу победил в масс-старте. Затем мы решили провести ротацию, и позвали на Кубок мира лидера Кубка IBU - на тот момент Стронсхейма. Но он сказал, что ему важнее завоевать Кубок IBU, и не поехал. Тогда мы взяли Лагрейда.

На Кубке мира он прошел два спринта подряд без промахов и оба раза был в топ-15. Мы решили, что такого парня надо оставлять в элите. Он тянулся за Йоханнесом и Тарьи, перенимал у них технику, различные приемы. Но я бы ни за что не сказал перед сезоном, что он созрел для побед" - сказал он.