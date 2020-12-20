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Пидручный и Блашко представят Украину в первых гонках сезона с массовым стартом
В гонках будет украинское представительство
Сегодня, 20 декабря в рамках 4 этапа Кубка мира по биатлону 2020/2021 состоятся две гонки с массовым стартом. Они станут первыми в текущем сезоне.
В 13:00 по киевскому времени в гонку отправятся мужчины. За честь флага будет бежать капитан нашей команды Дмитрий Пидручный, который квалифицировался по дополнительной квоте и имеет 26 стартовый номер.
В 15:25 на старт гонки выйдут женщины. Нашу сборную представит Дарья Блашко, которая стартует под 23 номером.
Эти гонки станут последними в этом году. Биатлон вернется на экраны уже 8 января. Тогда стартует 5 этап Кубка мира в немецком Оберхофе.
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