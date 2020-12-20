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Юлия Джима: Гонкой преследования я довольна
Комментарий украинки
Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала свое выступление в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира 2020/2021. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:
"Сегодняшней (вчерашней - прим) гонкой я довольна, хотя, конечно, можно было обойтись без штрафного круга, но хорошо, что зашла на один, а не на больше. В целом, уже лучше.
Если оценивать первый триместр в общем, то были какие-то нюансы, которые нельзя было воплотить в реальность. К тому же, некоторые гонки пропускала. Не всегда получалось справиться со стрельбой.
Надеюсь, после Нового года мне будет гораздо проще бегать. Далее по плану тренировочный сбор вместе с командой в австрийском Обертиллиахе" - сказала она.
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