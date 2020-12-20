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Украинская биатлонистка Ольга Абрамова стала мамой

Биатлон
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У нее родилась дочь

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова стала мамой
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова стала мамой. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова стала мамой - изображение 1

Отметим, что ее мужем и отцом ребенка является Тимофей Лапшин, который бегает за команду Южной Кореи.

Напомним, что ранее Юлия Джима прокомментировала выступление в гонке преследования.

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В статье: Ольга Абрамова
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