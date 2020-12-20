Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинская биатлонистка Ольга Абрамова стала мамой
У нее родилась дочь
Украинская биатлонистка Ольга Абрамова стала мамой. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.
Отметим, что ее мужем и отцом ребенка является Тимофей Лапшин, который бегает за команду Южной Кореи.
Напомним, что ранее Юлия Джима
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гвардиола: Ман Сити нужно забыть о погоне за Ливерпулем
- Договорился и выпал за канаты: Невероятный нокаут в поединке Санчес - Фернандес. Видео
- Команда Тейшейры уступила команде Кадара в финальном матче Кубка Китая
- На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...