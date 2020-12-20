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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской масс-старт в Хохфильцене. Как это было
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию первого в сезоне масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). 30 лучших биатлонистов сезона в 13:00 по киевскому времени отправятся на 15-километровую дистанцию с четырьмя стрельбами.
Следить за всеми событиями динамичного масс-старта при участии лидера сборной Украины Дмитрия Пидручного вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинцев:
26. Дмитрий Пидручный
Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?
13:40. Что ж, мужской масс-старт завершен. Встречаемся через час на трансляции женской гонки. Любите биатлон!
13:39. Топ-10 масс-старта в Хохфильцене:
Это 11-я в карьере победа для Арнда Пайффера и первая в масс-стартах. Германия выиграла первую гонку в сезоне, поравнявшись по количеству побед со Швецией и Францией. Норвегия далеко впереди.
13:37. Пидручный финишировал 24-м
Четыре промаха на стойке помешали украинцу побороться за первую десятку.
13:36. Арнд Пайффер – победитель масс-старта в Хохфильцене!
Немец в финишном створе очень грамотно разобрался с Понсилуомой. А топ-3 замкнул Тарье Бё!
13:34. Отсечка 14,0 км. Понсилуома и Пайффер не дают приблизиться преследователям! 1000 метров до финиша.
13:32. За 1,9 км Понсилуома и Пайффер идут нога в ногу. Жаклен неожиданно отстал от дуэта лидеров на 7 секунд.
13:31. У Пидручного еще два промаха
Дмитрий опустился на 23-е место. А ведь старт гонки был очень обнадеживающим…
13:30. Финальная стрельба! Йоханнес Бё – два промаха! Мажет и Легрейд. А лидером гонки сенсационно убегает Понсилуома!
13:27. Отсечка 11,0 км. Йоханнес Бё добрал группу Легрейда. В 10 секундах перед финальной стрельбой находятся сразу семь биатлонистов. Ждем решающую стойку.
13:25. Хайлайты третьего огневого рубежа:
Sturla Holm Laegreid leads the way after the third shooting in the mass start - can he make it 3/3 in Hochfilzen? That would be quite something. ????https://t.co/bk5aBBso9Q #HOC20 pic.twitter.com/QshaIp7cGx— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2020
13:24. Как все резко меняется! Теперь уже три немца ворвались в топ-6, а Легрейд делает заявку на хет-трик в Хохфильцене!
Топ-10 после третьей стрельбы:
Пидручный вернулся на трассу на 20-м месте (+49,7).
13:22. Пидручный дважды промахнулся на стойке
Эх, Дмитрий выпадает из борьбы за топ-10.
13:19. Отсечка 8,0 км. Йоханнес Бё возглавляет группу лидеров, Пидручный – 11-й (+7,2).
13:18. Всего 10 биатлонистов идут без промахов – и Пидручный среди них.
Sturla Holm Laegreid and the Boe brothers are your top 3 now that the prone is completed - but there are still 13 athletes within 15 seconds of each other! ????https://t.co/bk5aBBso9Q #HOC20 pic.twitter.com/cpzuTNYpWy— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2020
13:16. Топ-10 после второй стрельбы:
Норвежцы снова диктуют свои условия, а сборная Франции в битву за высокие места сегодня делегировала только Эмильена Жаклена.
13:15. Пидручный снова справляется с лежкой!
Дмитрий переместился на 8-е место!
13:13. Отсечка 5,0 км. Фабьен Клод тащит группу за собой, Пидручный – 15-й (+7,5).
13:11. Смотрим, что происходило на первом огневом рубеже:
16 men have cleared all five targets - very careful prone from Johannes Thingnes Boe after his early misses in sprint and pursuit this week! ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️https://t.co/bk5aBBso9Q #HOC20 pic.twitter.com/NCJgf6M61w— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2020
13:09. 16 биатлонистов обошлись без промахов на первой лежке.
Промежуточная топ-10 выглядит так:
13:08. Пидручный точен на лежке!
Дмитрий вернулся на трассу на 13-м месте.
13:05. На отсечке 2,0 км лидируют Йоханнес Бё и Себастьян Самуэльссон. Пидручный – 27-й (+11,8).
А вот так проходил старт гонки:
Grab a snack, make yourself comfortable and enjoy the last men's competition of the year 2020! The 15 km mass start has begun ????https://t.co/bk5aBBso9Q #HOC20 pic.twitter.com/saRBrDIuhE— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2020
13:00. Гонка стартовала!
Йоханнес Бё, Дмитрий Пидручный и компания улетели на 15-километровую дистанцию с четырьмя стрельбами. Ориентировочно через 45 минут мы узнаем имя победителя первого масс-старта сезона.
12:45. Погодные условия в Хохфильцене оптимальные. Солнечно и безветренно. Масс-старт начнется через 15 минут!
One last biathlon day in the sunshine - @zigystardust77 is passing on information to Johannes Dale during zeroing and in half an hour we're ready to go with the men's mass start! ☀️❄️ #HOC20 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/bZxJzZBBTE— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2020
12:35. Среди действующих биатлонистов только Йоханнес Бё выигрывал Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов. Норвежец доминирует в этой дисциплине два последних сезона.
12:25. Стартовый протокол масс-старта возглавляет лидер Кубка мира Йоханнес Бё, а капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный по сумме набранных очков в спринте и преследовании стал вторым лучшим среди тех биатлонистов, которые не входят в топ-25 общего зачета. Это позволило биатлонисту из Тернополя по дополнительной квоте квалифицироваться в масс-старт.
12:15. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами провести заключительные в 2020 году гонки Кубка мира. Сегодня в Хохфильцене день масс-стартов, а первыми на австрийский снег выйдут мужчины. Гонка начнется через 45 минут!
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