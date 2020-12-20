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Хохфильцен. Пайфер побеждает в гонке с массовым стартом, Пидручный выступил неудачно

Биатлон
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Результаты мужского масс старта

Хохфильцен. Пайфер побеждает в гонке с массовым стартом, Пидручный выступил неудачно
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 декабря в рамках 4 этапа Кубка мира по биатлону 2020/2021 состоялась первая в сезоне гонка с массовым стартом.

Победу в заезде одержал немец Арнд Пайфер, серебро у шведа Мартина Понсиломы, а ТОП 3 замкнул норвежец Тарье Бё.

Что касается единственного представителя Украины, то Дмитрий Пидручный в гонке выступил неудачно. При небыстрой работе ходом по дистанции, капитан команды четыре раза промахнулся на огневых рубежах и в итоге стал 24-м.

Хохфильцен. Кубок мира 2020/2021

Масс старт

Мужчины

1. Арнд Пайфер (0 + 0 + 0 + 0)

2. Мартин Понсилома (1 + 0 + 0 + 0) (+1,3с.)

3. Тарье Бё (0 + 0 + 1 + 0) (+9,3с.)

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24. Дмитрий Пидручный (0 + 0 + 2 + 2) (+1.53,1с.)

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В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2020-2021
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