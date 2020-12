Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Хохфильцене. LIVE

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонка на 12,5 км с четырьмя заездами на стрельбище при участии лучших биатлонисток современности начнется в 15:25 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями первого масс-старта сезона при участии Дарьи Блашко вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинок:

23. Дарья Блашко

ОНЛАЙН

15:57. На отсечке 11,6 км Олсбю-Ройселанд сохраняет 10-секундный отрыв от Экхофф.

15:55. Блашко промахивается на последней стрельбе

После 150 метров штрафа Дарья ушла на финальный круг на 24-м месте.

15:54. Топ-10 после финальной стрельбы:

А Ханна Эберг уехала на 300 метров штрафа и покинула стрельбище лишь 16-й.

15:53. Решающая стрельба: Олсбю-Ройселанд – 5 из 5, Давидова – круг штрафа, Вирер – 5 из 5, Экхофф – 5 из 5.

15:50. На отсечке 9,1 км Олсбю-Ройселанд догнала и прошла Давидову. Экхофф проигрывает лидеру 11 секунд.

Lots of penalty loops after the first standing shooting but none for Marketa Davidova - the @Czech_Biathlon ace moves into the lead ahead of Roeiseland! #HOC20 ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/WIMFck5uLS — IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2020

15:49. Топ-10 после третьей стрельбы:

15:48. Блашко закрыла все мишени на стойке

Украинка поднялась на 22-е место (+1:17.5).

15:46. Третья стрельба: Экхофф, Вирер и Эльвира Оберг – по кругу штрафа. Олсбю-Ройселанд – 5 из 5, Ханна Эберг – круг штрафа.

15:44. Отсечка 6,6 км. Экхофф, Эльвира Эберг и Вирер лидируют, а Олсбю-Ройселанд поднялась на 7-е место и почти добрала Ханну Эберг.

15:42. Вот так биатлонистки работали на второй стрельбе:

К слову, прямо сейчас Ханна Эберг становится виртуальным обладателем майки лидера Кубка мира.

15:40. Топ-10 после второй стрельбы:

Всего 8 биатлонисток разбили каждую из 10 мишеней на лежке.

Тем временем Блашко опустилась на 22-е место (+1:02.7).

15:39. Блашко ушла на круг штрафа

Непозволительная роскошь для украинки с учетом ее скоростных данных

15:36. Отсечка 4,1 км. Олсбю-Ройселанд возглавляет группу лидеров, Ханна Эберг – 10-я (+18,2), Блашко – 17-я (+24,0).

15:35. Вот что происходило на стрельбище на первом огневом рубеже:

No problems for Roeiseland, Wierer and @elvira_oberg during the first prone and they lead the way back out on the tracks. ????????????????????????https://t.co/bk5aBBso9Q #HOC20 pic.twitter.com/pEuTH1Oj88 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2020

15:33. Топ-10 после первой стрельбы:

Ханна Эберг с кругом штрафа 12-я, Алимбекова после двух промахов лишь 24-я.

15:32. Блашко точна на лежке!

Хорошая скорострельность помогла украинке взлететь на 11-е место (+14,1).

15:29. Отсечка 1,6 км. Олсбю-Ройселанд возглавила пелотон, Блашко пока 29-я (+13,6). Ждем лежку.

15:27. Старт гонки прошел без инцидентов:

The race is on - 30 women, 3 spots on the podium, and the fight for the yellow bib before the Christmas break. ????



Enjoy the final competition of the year 2020. ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eN8HAduAsO — IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2020

15:25. Гонка стартовала!

Женский масс-старт закрывает 2020 год в Кубке мира по биатлону. Давайте в последний раз насладимся битвой лучших стреляющих лыжниц планеты!

15:05. В прошлом году Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов забрала Доротея Вирер. Ханна Эберг и Франциска Пройсс также имеют опыт побед в этой дисциплине.

14:55. Марте Олсбю Ройселанд и Ханна Эберг сегодня поведут борьбу за то, чтобы встретить 2021 год в статусе лидера Кубка мира. Пока в этой борьбе норвежка на 4 очка впереди.

14:45. Добрый день! Вслед за мужчинами в Хохфильцене сегодня пройдет первый в сезоне масс-старт и женщин. Представительницы прекрасного пола уйдут на дистанцию в 15:25 по киевскому времени. Не пропустите!