Хохфильцен. Норвежский дуэт на подиуме, Блашко - 23-я

Сегодня, 20 декабря в австрийском Хохфильцене женской гонкой с массовым стартом завершился 4 этап Кубка мира сезона 2020/2021.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии Марте Олсбю, серебро у ее соотечественницы Тирил Экхоф, а ТОП 3 замкнула представительница Италии Доротея Вирер.

Украину в этой гонке представляла Дарья Блашко. При очень медленном ходе по дистанции и двух промахах на огневых рубежах украинка финишировала на 23-й позиции.

Хохфильцен. Кубок мира 2020/2021

Масс старт

Женщины

1. Марте Олсбю (0 + 1 + 0 + 0)

2. Тирил Экхоф (0 + 0 + 1 + 0) (+14,0с.)

3. Доротея Вирер (0 + 0 + 1 + 0) (+26,9с.)

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23. Дарья Блашко (0 + 1 + 0 + 1) (+2.45,1с.)