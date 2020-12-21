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Тищенко выиграл чемпионат Украины в Буковеле

Биатлон
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Результаты первой гонки национального первенства

Тищенко выиграл чемпионат Украины в Буковеле
Новина українською

С идеальной стрельбой лучший результат в спринте Артем Тищенко, который всего на 1 секунду превзошел график Тараса Лесюка. Бронза, несмотря на два круга штрафа, досталась Денису Насыко.

Чемпионат Украины. Мужчины. Результаты спринта:

1. Артем Тищенко (0+0) 27:29,21

2. Тарас Лесюк (0+1) +1,1

3. Денис Насыко (1+1) +30,5

4. Андрей Доценко (1+1) +50,6

5. Евгений Ивченко (1+0) +1:06,1

6. Руслан Бригадир (1+1) +1:08,7

Всего на спринт в рамках чемпионата Украины заявились 51 биатлонист.

Ранее UA-Футбол подвел итоги четвертого этапа Кубка мира в Хохфильцене.

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В статье: биатлон Артем Тищенко Тарас Лесюк
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