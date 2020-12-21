Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тищенко выиграл чемпионат Украины в Буковеле
Результаты первой гонки национального первенства
С идеальной стрельбой лучший результат в спринте Артем Тищенко, который всего на 1 секунду превзошел график Тараса Лесюка. Бронза, несмотря на два круга штрафа, досталась Денису Насыко.
Чемпионат Украины. Мужчины. Результаты спринта:
1. Артем Тищенко (0+0) 27:29,21
2. Тарас Лесюк (0+1) +1,1
3. Денис Насыко (1+1) +30,5
4. Андрей Доценко (1+1) +50,6
5. Евгений Ивченко (1+0) +1:06,1
6. Руслан Бригадир (1+1) +1:08,7
Всего на спринт в рамках чемпионата Украины заявились 51 биатлонист.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Динамо проявляет интерес к игроку сборной Узбекистана
- Бразильский защитник возвращается в Динамо - источник
- Гасперини - после победы над Ромой: Очень доволен Малиновским
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Хохфильцене. Как это было
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО