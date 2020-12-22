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Петренко взяла золото в спринте на чемпионате Украины в Буковеле

Биатлон
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Великолепный камбэк именитой биатлонистки

Петренко взяла золото в спринте на чемпионате Украины в Буковеле
Новина українською

Ирина Петренко (экс-Варвинец) с одним промахом стала первой в спринтерской гонке на чемпионате Украины в Буковеле. Для трехкратной чемпионки Европы этот старт стал первым после возобновления карьеры.

Только трем биатлонисткам удалось избежать промахов на стрельбище. Примечательно, что Анна Коваленко, несмотря на чистую стрельбу, заняла в спринте лишь 36-е место с 6-минутным отставанием от Петренко.

Также отметим 29-е место с четырьмя кругами штрафа Яны Бондарь, которая летом объявила о завершении карьеры.

Чемпионат Украины. Женщины. Результаты спринта:

1. Ирина Петренко (1+0) 24:10,92

2. Надежда Белкина (2+0) +1,2

3. Оксана Москаленко (0+0) +14,1

4. Кристина Дмитренко (0+1) +31,1

5. Дарина Чалык (0+0) +50,9

6. Александра Меркушина (1+1) +1:12,0

Ранее UA-Футбол подвел итоги четвертого этапа Кубка мира в Хохфильцене.

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В статье: биатлон Ирина Петренко
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