IBU представил лучшие моменты этапов Кубка мира в Хохфильцене. ВИДЕО

На сдвоенном этапе в Хохфильцене доминировали норвежцы, у которых 7 побед в 10 личных гонках. Эстафету у мужчин взяли шведы, а у женщин лучшим стал квартет из Норвегии.

Из Хохфильцена в статусе лидеров общего зачета Кубка мира уехали Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Ройселанд.