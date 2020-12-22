  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. IBU представил лучшие моменты этапов Кубка мира в Хохфильцене. ВИДЕО
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

IBU представил лучшие моменты этапов Кубка мира в Хохфильцене. ВИДЕО

Биатлон
(1 голосов)

Биатлонисты провели в Австрии две полных недели

IBU представил лучшие моменты этапов Кубка мира в Хохфильцене. ВИДЕО
Новина українською

На сдвоенном этапе в Хохфильцене доминировали норвежцы, у которых 7 побед в 10 личных гонках. Эстафету у мужчин взяли шведы, а у женщин лучшим стал квартет из Норвегии.

Из Хохфильцена в статусе лидеров общего зачета Кубка мира уехали Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Ройселанд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...