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IBU представил лучшие моменты этапов Кубка мира в Хохфильцене. ВИДЕО
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На сдвоенном этапе в Хохфильцене доминировали норвежцы, у которых 7 побед в 10 личных гонках. Эстафету у мужчин взяли шведы, а у женщин лучшим стал квартет из Норвегии.
Из Хохфильцена в статусе лидеров общего зачета Кубка мира уехали Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Ройселанд.
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