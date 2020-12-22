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Легрейд признан лучшим биатлонистом четвертого этапа Кубка мира
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Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Стурлу Легрейда лучшим биатлонистом четвертого этапа Кубка мира в Хохфильцене.
Легрейд в Хохфильцене выиграл спринт и преследование, а в масс-старте занял шестое место.
За счет успехов в Австрии Легрейд в личном зачете Кубка мира поднялся на второе место, уступая только Йоханнесу Бё.
Отметим, что Стурла Легрейд является лидером сезона по количеству выигранных гонок – помимо двух побед в Хохфильцене на его счет одна виктория на первом этапе сезона в Контиолахти.
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