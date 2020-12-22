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Белкина победила в гонке преследования на чемпионате Украины
Разменяла серебро спринта на золото пасьюта
Борьбу за победу в гонке преследования Надежда Белкина вела с чемпионкой спринта Ириной Петренко. Белкина заметно превосходила Петренко по лыжному ходу, а потому даже два промаха на стрельбище не помешали ей финишировать первой с 50-секундным отрывом от Ирины.
В борьбе за бронзу все решилось на последней стрельбе – Кристина Дмитренко совершила на один промах меньше и оставила Юлию Городную с четвертым местом.
Бронзовый призер спринта Оксана Москаленко в пасьюте совершила семь промахов и откатилась на шестую позицию.
Чемпионат Украины. Женщины. Результаты гонки преследования:
1. Надежда Белкина (0+1+1+0) 32:02, 0
2. Ирина Петренко (0+0+1+1) +50,0
3. Кристина Дмитренко (1+2+1+1) +3:21,0
4. Юлия Городна (0+0+1+2) +3:50,0
5. Анна Кривонос (0+2+1+1) +3:57,0
6. Оксана Москаленко (1+3+1+2) +4:21,0
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