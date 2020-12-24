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Тищенко завоевал третье золото на чемпионате Украины в Буковеле
Гегемония биатлониста из Чернигова
Первую половину гонки Артем Тищенко провел в компании с Тарасом Лесюком – оба на фоне остальных выделялись скоростью и точно стреляли на лежке.
На третьем огневом рубеже вперед вырвался Лесюк, однако с решающей стрельбой Тарас не справился, после чего провалил финальный круг, откатившись со второго места на четвертое. А вот Тищенко успешно разобрался с мишенями на финальной стрельбе и в одиночестве уехал навстречу третьей победе на чемпионате Украины.
Чемпионат Украины. Мужчины. Результаты масс-старта:
1. Артем Тищенко (0+0+2+0) 38:21,2
2. Андрей Доценко (1+0+1+0) +13,3
3. Сергей Телень (0+0+2+1) +13,7
Ранее UA-Футбол сообщал, что у женщин спринт на чемпионате Украины в Буковеле выиграла Ирина Петренко.
https://www.ua-football.com/sport/biathlon/1608626065-petrenko-vzyala-zoloto-v-sprinte-na-chempionate-ukrainy-v-bukovele.html
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