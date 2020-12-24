Тищенко завоевал третье золото на чемпионате Украины в Буковеле

Первую половину гонки Артем Тищенко провел в компании с Тарасом Лесюком – оба на фоне остальных выделялись скоростью и точно стреляли на лежке.

На третьем огневом рубеже вперед вырвался Лесюк, однако с решающей стрельбой Тарас не справился, после чего провалил финальный круг, откатившись со второго места на четвертое. А вот Тищенко успешно разобрался с мишенями на финальной стрельбе и в одиночестве уехал навстречу третьей победе на чемпионате Украины.

Чемпионат Украины. Мужчины. Результаты масс-старта:

1. Артем Тищенко (0+0+2+0) 38:21,2

2. Андрей Доценко (1+0+1+0) +13,3

3. Сергей Телень (0+0+2+1) +13,7

Ранее UA-Футбол сообщал, что у женщин спринт на чемпионате Украины в Буковеле выиграла Ирина Петренко.

https://www.ua-football.com/sport/biathlon/1608626065-petrenko-vzyala-zoloto-v-sprinte-na-chempionate-ukrainy-v-bukovele.html