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Белкина выиграла масс-старт на чемпионате Украины

Биатлон
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Третье золото украинки в 2020 году

Белкина выиграла масс-старт на чемпионате Украины
Новина українською

Надежда Белкина в первой половине масс-старта на стрельбе лежа заработала четыре штрафных круга, но после экватора гонки ей равных не было – несмотря на порывы ветра, Белкина на стойках закрыла 10 мишеней и выиграла масс-старт с 40-секундным отрывом от ближайшей преследовательницы.

Белкина в третий раз в году стала чемпионкой Украины. В сентябре Надежда выиграла масс-старт по летнему биатлону, а в Буковеле помимо масс-старта была первой в гонке преследования.

Чемпионат Украины. Женщины. Результаты масс-старта:

1. Надежда Белкина (2+2+0+0) 41:54,6

2. Кристина Дмитренко (0+2+0+0) +40,7

3. Анастасия Рассказова (1+0+0+2) +44,8

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В статье: биатлон Надежда Белкина
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