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Труш: Я ожидал лучшего от этих стартов

Биатлон
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Украинец огорчен своими выступлениями

Труш: Я ожидал лучшего от этих стартов
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Труш прокомментировал свои выступления на чемпионате Украины. Биатлонист в последней индивидуальной гонке занял 6-е – последнее место, допустив в масс-старте 6 промахов. Среди плюсов Виталий отметил функциональное состояние.

"Я ожидал лучшего от этих стартов, ведь на тренировках все было гораздо лучше. Очень разочарован своей стрельбой, потому что в каждой гонке плохо стрелял. Несмотря на это, остался доволен своим функциональным состоянием, могу бежать. Сейчас, с каждой гонкой, исходя из самочувствия бежится все лучше и лучше. Меня это очень радует, поэтому на данный момент, у меня больше положительных эмоций, чем отрицательных. Обидно, что не удается справиться со стрельбой, ведь можно было занимать хорошие места".

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В статье: Виталий Труш
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Источник:
Biathlon.com.ua

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