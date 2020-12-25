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Легрейд опережает Йоханнеса Бё в виртуальном зачете Кубка мира

Биатлон
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Легрейд опережает Йоханнеса Бё в виртуальном зачете Кубка мира
Новина українською

После четырех этапов Кубка мира в личном зачете лидируют Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Ройселанд, но после вычета четырех худших гонок сезона виртуальное лидерство в погоне за Большим хрустальным глобусом переходит к другим биатлонистам.

У мужчин с отрывом в 3 балла от Бё-младшего Кубок мира возглавляет победитель трех гонок Стурла Легрейд, а у женщин на первую позицию с преимуществом в 8 баллов над текущим лидером вырывается Тириль Экхофф.

Напомним, ранее в Кубке мира вычитали две худших гонки сезона.

Два следующих этапа Кубка мира пройдут с 8 по 17 января в немецком Оберхофе.

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2020-2021 Стурла Легрейд
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Источник:
Terrikon.com

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