Легрейд опережает Йоханнеса Бё в виртуальном зачете Кубка мира

После четырех этапов Кубка мира в личном зачете лидируют Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Ройселанд, но после вычета четырех худших гонок сезона виртуальное лидерство в погоне за Большим хрустальным глобусом переходит к другим биатлонистам.

У мужчин с отрывом в 3 балла от Бё-младшего Кубок мира возглавляет победитель трех гонок Стурла Легрейд, а у женщин на первую позицию с преимуществом в 8 баллов над текущим лидером вырывается Тириль Экхофф.

Напомним, ранее в Кубке мира вычитали две худших гонки сезона.

Два следующих этапа Кубка мира пройдут с 8 по 17 января в немецком Оберхофе.