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Тищенко и Лесюк выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

Биатлон
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Пополнение в основной команде

Тищенко и Лесюк выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины по биатлону Юрай Сантира рассказал, что Тарас Лесюк и Артем Тищенко проеднаються в основную команду на пятом этапе Кубка мира 2020/2021 в Оберхофе. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"К мужской команде присоединятся Артем Тищенко и Тарас Лесюк - они будут выезжать из Украины где-то 3-4 января, на Кубок мира в Оберхоф, там смогут пробежать спринт.

Будем ждать их - надо, чтобы ребята помогли, потому что впятером пробежать весь сезон и подготовиться к чемпионату мира - сложно.

Рад, что Тищенко вернется в команду: в прошлом году он был хорош в одиночных смешанных эстафетах, буду смотреть на его уровень. У Тараса Лесюка был сложный период, фактически провел одну тренировку перед стартом чемпионата Украины, винтовку ему привезли за несколько часов до старта, но он справился в этих условиях", - сказал он.

Напомним, что ранее стал известен состав участников Рождественской гонки.

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В статье: Артем Тищенко Тарас Лесюк Кубок мира по биатлону 2020-2021
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