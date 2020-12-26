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Тищенко и Лесюк выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе
Пополнение в основной команде
Главный тренер национальной сборной Украины по биатлону Юрай Сантира рассказал, что Тарас Лесюк и Артем Тищенко проеднаються в основную команду на пятом этапе Кубка мира 2020/2021 в Оберхофе. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"К мужской команде присоединятся Артем Тищенко и Тарас Лесюк - они будут выезжать из Украины где-то 3-4 января, на Кубок мира в Оберхоф, там смогут пробежать спринт.
Будем ждать их - надо, чтобы ребята помогли, потому что впятером пробежать весь сезон и подготовиться к чемпионату мира - сложно.
Рад, что Тищенко вернется в команду: в прошлом году он был хорош в одиночных смешанных эстафетах, буду смотреть на его уровень. У Тараса Лесюка был сложный период, фактически провел одну тренировку перед стартом чемпионата Украины, винтовку ему привезли за несколько часов до старта, но он справился в этих условиях", - сказал он.
Напомним, что ранее
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