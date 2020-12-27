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На чемпионате Украины по биатлону состоялась лыжная гонка
Соревнования набирают новый характер
Сегодня, 27 декабря в рамках Чемпионата Украины по биатлону на новом стадионе в Буковеле состоялись лыжные гонки. Участие в них принимали сборные команды областей, которые были представлены по принципу классической смешанной эстафеты.
Победу в заезде добыли представители Харьковской области (Любовь Кипяченкова, Оксана Коваленко, Александр Пономаренко, Владислав Кошовец), серебряными призерами стали биатлонисты из Черниговщины (Валерия Дмитренко, Анна Скрипко, Владислав Романчич, Андрей Доценко), а ТОП 3 замкнули спортсмены из первой команды Сумщины (Татьяна Продан, Екатерина Свинаренко, Евгений Ивченко, Денис Насико).
Напомним, что ранее Владимир Брынзак
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