На чемпионате Украины по биатлону состоялась лыжная гонка

Сегодня, 27 декабря в рамках Чемпионата Украины по биатлону на новом стадионе в Буковеле состоялись лыжные гонки. Участие в них принимали сборные команды областей, которые были представлены по принципу классической смешанной эстафеты.

Победу в заезде добыли представители Харьковской области (Любовь Кипяченкова, Оксана Коваленко, Александр Пономаренко, Владислав Кошовец), серебряными призерами стали биатлонисты из Черниговщины (Валерия Дмитренко, Анна Скрипко, Владислав Романчич, Андрей Доценко), а ТОП 3 замкнули спортсмены из первой команды Сумщины (Татьяна Продан, Екатерина Свинаренко, Евгений Ивченко, Денис Насико).