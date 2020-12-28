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Сегодня Пидручный и Вита Семеренко выступят в Рождественской гонке
Болеем за украинцев вместе
Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный сегодня в Рупольдинге выступят в ежегодном выставочном соревновании World Team Challenge.
Конкуренцию украинскому дуэту составят 9 команд, а самыми звездными участниками Рождественской гонки станут Доротея Вирер, Симон Шемпп, Дениз Херрманн и Маркета Давидова.
Полный состав участников Рождественской гонки:
Дениз Херрманн – Бенедикт Долль (Германия-1)
Франциска Пройсс – Симон Шемпп (Германия-2)
Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)
Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия)
Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия)
Евгения Павлова – Матвей Елисеев (Россия)
Вита Семеренко – Дмитрий Пидручный (Украина)
Элизабет Хогберг – Торстейн Стенерсен (Швеция)
Лена Хекки – Себастьян Сталдер (Швейцария)
Динара Алимбекова – Антон Смольский (Беларусь)
Рождественская гонка пройдет по традиционному формату – с масс-стартом (начало в 18:50 по киевскому времени) и гонкой преследования (20:20).
В прямом эфире престижное выставочное мероприятие при участии биатлонистов сборной Украины покажут телеканалы 112 Украина и Евроспорт 1.
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