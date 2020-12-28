Сегодня Пидручный и Вита Семеренко выступят в Рождественской гонке

Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный сегодня в Рупольдинге выступят в ежегодном выставочном соревновании World Team Challenge.

Конкуренцию украинскому дуэту составят 9 команд, а самыми звездными участниками Рождественской гонки станут Доротея Вирер, Симон Шемпп, Дениз Херрманн и Маркета Давидова.

Полный состав участников Рождественской гонки:

Дениз Херрманн – Бенедикт Долль (Германия-1)

Франциска Пройсс – Симон Шемпп (Германия-2)

Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)

Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия)

Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия)

Евгения Павлова – Матвей Елисеев (Россия)

Вита Семеренко – Дмитрий Пидручный (Украина)

Элизабет Хогберг – Торстейн Стенерсен (Швеция)

Лена Хекки – Себастьян Сталдер (Швейцария)

Динара Алимбекова – Антон Смольский (Беларусь)

Рождественская гонка пройдет по традиционному формату – с масс-стартом (начало в 18:50 по киевскому времени) и гонкой преследования (20:20).

В прямом эфире престижное выставочное мероприятие при участии биатлонистов сборной Украины покажут телеканалы 112 Украина и Евроспорт 1.