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Рождественская гонка. Семеренко и Пидручный заняли пятое место в масс-старте

Биатлон
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Теперь нас ждет гонка преследования

Рождественская гонка. Семеренко и Пидручный заняли пятое место в масс-старте
Новина українською

В понедельник, 28-го декабря, в немецком Рупольдинге состоялся масс-старт в рамках традиционной Рождественской гонки.

Украинцы Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный заняли пятое место, проиграв победителям на финише 1 минуту и 17 секунд. Всего участвует в гонке 10 команд, две из них из Германии, которая является организатором.

Гонка преследования начнется в 20:30 по Киеву.

Результаты гонки:

1. Евгения Павлова / Матвей Елисеев (3) 33:15,3
2. Франциска Пройсс / Симон Шемпп (4) +18,2
3. Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард (8) +50,2
4. Доротея Вирер / Лукас Хофер (9) +1:09,1
5. Вита Семеренко / Дмитрий Пидручный (6) +1:17,1
6. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (9) +1:19,7
7. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (8) +1:45,6
8. Динара Алимбекова / Антон Смольский (7) +1:50,1
9. Элизабет Хогберг / Торстейн Стенерсен (9) +2:26,0
10. Лена Хекки / Себастьян Сталдер (10) +3:38,9

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В статье: Вита Семеренко Дмитрий Пидручный
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