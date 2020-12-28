Рождественская гонка. Семеренко и Пидручный заняли пятое место в масс-старте

В понедельник, 28-го декабря, в немецком Рупольдинге состоялся масс-старт в рамках традиционной Рождественской гонки.

Украинцы Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный заняли пятое место, проиграв победителям на финише 1 минуту и 17 секунд. Всего участвует в гонке 10 команд, две из них из Германии, которая является организатором.

Гонка преследования начнется в 20:30 по Киеву.

Результаты гонки:

1. Евгения Павлова / Матвей Елисеев (3) 33:15,3

2. Франциска Пройсс / Симон Шемпп (4) +18,2

3. Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард (8) +50,2

4. Доротея Вирер / Лукас Хофер (9) +1:09,1

5. Вита Семеренко / Дмитрий Пидручный (6) +1:17,1

6. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (9) +1:19,7

7. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (8) +1:45,6

8. Динара Алимбекова / Антон Смольский (7) +1:50,1

9. Элизабет Хогберг / Торстейн Стенерсен (9) +2:26,0

10. Лена Хекки / Себастьян Сталдер (10) +3:38,9