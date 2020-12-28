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Пидручный победил в конкурсе стрелков

Биатлон
(1 голосов)

Подобное достижение покоряется украинцу не впервые

Пидручный победил в конкурсе стрелков
Новина українською

В немецком Рупольдинге состоялась традиционная Рождественская гонка.

Перед началом масс-старта украинец Дмитрий Пидручный победил в конкурсе лучших стрелков.

Стоит отметить, что и в прошлом году украинец также занял первое место.

Дуэльная стрельба

1. Дмитрий Пидручный
2. Доротея Вирер
3. Лена Хекки
4. Михал Крчмарж
5. Бенедикт Долль
6. Динара Алимбекова

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В статье: Дмитрий Пидручный
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