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Пидручный победил в конкурсе стрелков
Подобное достижение покоряется украинцу не впервые
В немецком Рупольдинге состоялась традиционная Рождественская гонка.
Перед началом масс-старта украинец Дмитрий Пидручный победил в конкурсе лучших стрелков.
Стоит отметить, что и в прошлом году украинец также занял первое место.
Дуэльная стрельба
1. Дмитрий Пидручный
2. Доротея Вирер
3. Лена Хекки
4. Михал Крчмарж
5. Бенедикт Долль
6. Динара Алимбекова
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