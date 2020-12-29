Пидручный и Семеренко стали последними в преследовании Рождественской гонки

Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный в масс-старте заняли пятое место с отставанием в 1 минуту и 17 секунд от победителей гонки Евгении Павловой и Матвея Елисеева.

В преследовании у Семеренко и Пидручного сразу же не пошла стрельба – украинцы зашли на семь кругов штрафа, а на лыжне компенсировать скоростью свою неточность на стрельбище не сумели.

Павлова и Елисеев в преследовании защитили первое место от атак хозяев трассы Франциски Пройсс и Симона Шемппа. Бронзу после фотофиниша взял еще один дуэт из Германии – Дениз Херрманн/Бенедикт Долль.

Рождественская гонка. Результаты гонки преследования:

1. Евгения Павлова / Матвей Елисеев (Россия, 2) 33:06,4

2. Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Германия, 3) +7,1

3. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (Германия, 4) +25,1

4. Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия, 4) +25,2

5. Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард (Австрия, 7) +40,1

6. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (Чехия, 5) +1:39,6

7. Лена Хекки / Себастьян Сталдер (Швейцария, 4) +1:59,8

8. Динара Алимбекова / Антон Смольский (Беларусь, 8) +2:14,7

9. Вита Семеренко / Дмитрий Пидручный (Украина, 7) +2:39,6