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Тищенко и Лесюк вошли в состав сборной Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе
Выбор Юрая Санитры
По сравнению с составом на два этапа в Хохфильцене в команде произошли изменения только у мужчин – за счет успешного выступления на чемпионате Украины в Буковеле шанс дебютировать в Кубке мира получили Артем Тищенко и Тарас Лесюк.
Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.
Женщины: Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина.
Два следующих этапа Кубка мира пройдут в Оберхофе с 8 по 17 января.
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