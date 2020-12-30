  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Тищенко и Лесюк вошли в состав сборной Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тищенко и Лесюк вошли в состав сборной Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе

Биатлон
(1 голосов)

Выбор Юрая Санитры

Тищенко и Лесюк вошли в состав сборной Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе
Новина українською

По сравнению с составом на два этапа в Хохфильцене в команде произошли изменения только у мужчин – за счет успешного выступления на чемпионате Украины в Буковеле шанс дебютировать в Кубке мира получили Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Женщины: Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина.

Два следующих этапа Кубка мира пройдут в Оберхофе с 8 по 17 января.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Пидручный и Семеренко неудачно выступили на Рождественской гонке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Тищенко Тарас Лесюк Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...