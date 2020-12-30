Тищенко и Лесюк вошли в состав сборной Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе

По сравнению с составом на два этапа в Хохфильцене в команде произошли изменения только у мужчин – за счет успешного выступления на чемпионате Украины в Буковеле шанс дебютировать в Кубке мира получили Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Женщины: Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина.

Два следующих этапа Кубка мира пройдут в Оберхофе с 8 по 17 января.