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Ни капельки не подозрительно: российские биатлонисты в панике сбежали с соревнований после появлений допинг-офицеров
Очередной скандал в российском спорте
На всероссийских соревнованиях по биатлону произошел странный и весьма показательный случай.
После спринта у мужчин и женщин на "Ижевскую винтовку" прибыли допинг-офицеры - появление представителей РУСАДА привело к тому, что на старт спринт у юниоров не вышло сразу 33 молодых биатлониста.
Массовый побег спортсменов от представителей допинг-контроля может быть связан с недавней 4-летней дисквалификацией российской биатлонистки Виктории Коноваловой.
Стоит отметить, что "Ижевская винтовка" является отборочным этапом для российских биатлонистов на Кубок мира по биатлону.
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