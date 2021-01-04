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Ни капельки не подозрительно: российские биатлонисты в панике сбежали с соревнований после появлений допинг-офицеров

Биатлон
(1 голосов)

Очередной скандал в российском спорте

Ни капельки не подозрительно: российские биатлонисты в панике сбежали с соревнований после появлений допинг-офицеров
Новина українською

На всероссийских соревнованиях по биатлону произошел странный и весьма показательный случай.

После спринта у мужчин и женщин на "Ижевскую винтовку" прибыли допинг-офицеры - появление представителей РУСАДА привело к тому, что на старт спринт у юниоров не вышло сразу 33 молодых биатлониста.

Массовый побег спортсменов от представителей допинг-контроля может быть связан с недавней 4-летней дисквалификацией российской биатлонистки Виктории Коноваловой.

Стоит отметить, что "Ижевская винтовка" является отборочным этапом для российских биатлонистов на Кубок мира по биатлону.

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В статье: Допинг биатлон
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