Ни капельки не подозрительно: российские биатлонисты в панике сбежали с соревнований после появлений допинг-офицеров

На всероссийских соревнованиях по биатлону произошел странный и весьма показательный случай.

После спринта у мужчин и женщин на "Ижевскую винтовку" прибыли допинг-офицеры - появление представителей РУСАДА привело к тому, что на старт спринт у юниоров не вышло сразу 33 молодых биатлониста.

Массовый побег спортсменов от представителей допинг-контроля может быть связан с недавней 4-летней дисквалификацией российской биатлонистки Виктории Коноваловой.

Стоит отметить, что "Ижевская винтовка" является отборочным этапом для российских биатлонистов на Кубок мира по биатлону.

