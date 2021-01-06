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Два биатлониста сборной Чехии подхватили коронавирус
COVID-19 в очередной раз напоминает о себе
Биатлонисты сборной Чехии Михал Крчмарж и Адам Вацлавик сдали положительные тесты на коронавирус и не выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе.
По словам тренера сборной Чехии Ондржея Рыбаржа, в Германии их заменят Томаш Микишка и Милан Земличка.
Крчмарж в личном зачете Кубка мира занимает 21-е место и является лидером сборной Чехии. Вацлавик в сезоне 2020-2021 выше 45-го места на этапах Кубка мира не поднимался.
Сдвоенный этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 8 по 17 января.
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