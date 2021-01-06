  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Два биатлониста сборной Чехии подхватили коронавирус
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два биатлониста сборной Чехии подхватили коронавирус

Биатлон
(1 голосов)

COVID-19 в очередной раз напоминает о себе

Два биатлониста сборной Чехии подхватили коронавирус
Новина українською

Биатлонисты сборной Чехии Михал Крчмарж и Адам Вацлавик сдали положительные тесты на коронавирус и не выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе.

По словам тренера сборной Чехии Ондржея Рыбаржа, в Германии их заменят Томаш Микишка и Милан Земличка.

Крчмарж в личном зачете Кубка мира занимает 21-е место и является лидером сборной Чехии. Вацлавик в сезоне 2020-2021 выше 45-го места на этапах Кубка мира не поднимался.

Сдвоенный этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 8 по 17 января.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Михал Крчмар коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...