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Стал известен состав сборной Украины на спринт Кубка мира по биатлону
Первым у мужчин побежит Пидручный
8-го января спринтерскими гонками у женщин и мужчин стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе.
В составе сборной Украины у мужчин побежит: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко.
Женский состав на спринт: Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Катерина Бех, Вита Семеренко или Анастасия Меркушина.
Выбор между Витой Семеренко и Меркушиной тренер Юрай Санитра сделает позже.
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Источник:Суспильне
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