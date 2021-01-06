Стал известен состав сборной Украины на спринт Кубка мира по биатлону

8-го января спринтерскими гонками у женщин и мужчин стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе.

В составе сборной Украины у мужчин побежит: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко.

Женский состав на спринт: Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Катерина Бех, Вита Семеренко или Анастасия Меркушина.

Выбор между Витой Семеренко и Меркушиной тренер Юрай Санитра сделает позже.