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В сборной Норвегии по биатлону обнаружены случаи заражения коронавирусом

Биатлон
(1 голосов)

Норвежцы лишились ведущего специалиста

В сборной Норвегии по биатлону обнаружены случаи заражения коронавирусом
Новина українською

В сборной Норвегии по биатлону обнаружен случай заражения коронавирусом. Начальник сервис-бригады сборной Норвегии Тобиас Даль Фенре перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе сдал отрицательный тест на коронавирус, но по прибытию в Оберхоф повторный тест показал наличие вируса у Фенре.

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Сейчас специалист изолирован в гостиничном номере, у него нет симптомов болезни. Вместе с ним на карантин ушли еще три члена сервис-бригады.

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В статье: сборная Норвегии по биатлону
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