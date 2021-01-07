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В сборной Норвегии по биатлону обнаружены случаи заражения коронавирусом
Норвежцы лишились ведущего специалиста
В сборной Норвегии по биатлону обнаружен случай заражения коронавирусом. Начальник сервис-бригады сборной Норвегии Тобиас Даль Фенре перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе сдал отрицательный тест на коронавирус, но по прибытию в Оберхоф повторный тест показал наличие вируса у Фенре.
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Сейчас специалист изолирован в гостиничном номере, у него нет симптомов болезни. Вместе с ним на карантин ушли еще три члена сервис-бригады.
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