В сборной Норвегии по биатлону обнаружены случаи заражения коронавирусом

В сборной Норвегии по биатлону обнаружен случай заражения коронавирусом. Начальник сервис-бригады сборной Норвегии Тобиас Даль Фенре перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе сдал отрицательный тест на коронавирус, но по прибытию в Оберхоф повторный тест показал наличие вируса у Фенре.

Сейчас специалист изолирован в гостиничном номере, у него нет симптомов болезни. Вместе с ним на карантин ушли еще три члена сервис-бригады.