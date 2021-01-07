Санитра: Я доволен проделанной работой и состоянием спортсменов на сборе

Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поделился мнением о подготовке женской и мужской команд к этапам Кубка мира в Оберхофе.

"Сразу из Хохфильцена командой переехали в Обертиллиах, только Юлия Джима поехала в Словению. Это хорошо, что мы могли две недели готовиться на высоте по состоянию спортсменов в первые дни в Обертиллиахе видел, что нам не хватает этого типа тренировок. Сделали за этот период очень много общей, силовой и аэробной работы.

Для мужчин это был третий уже сбор в Обертиллиахе под моим руководством, для женщин - первый. Мог видеть в тренировочном процессе всех, включая Анастасию Меркушину. Был контакт со всеми биатлонистами.

Я, как тренер, доволен проделанной работой и состоянием спортсменов на сборе. А сейчас начинаем второй этап подготовки. Скажу, что мы не готовились специально к стартам в Оберхофе: немного смотрим вперед, чтобы в правильной готовности подойти к чемпионату мира", - сказал Санитра.