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Санитра: Я доволен проделанной работой и состоянием спортсменов на сборе

Биатлон
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Украинцы поборются за медали

Санитра: Я доволен проделанной работой и состоянием спортсменов на сборе
Новина українською

Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поделился мнением о подготовке женской и мужской команд к этапам Кубка мира в Оберхофе.

"Сразу из Хохфильцена командой переехали в Обертиллиах, только Юлия Джима поехала в Словению. Это хорошо, что мы могли две недели готовиться на высоте по состоянию спортсменов в первые дни в Обертиллиахе видел, что нам не хватает этого типа тренировок. Сделали за этот период очень много общей, силовой и аэробной работы.

Для мужчин это был третий уже сбор в Обертиллиахе под моим руководством, для женщин - первый. Мог видеть в тренировочном процессе всех, включая Анастасию Меркушину. Был контакт со всеми биатлонистами.

Я, как тренер, доволен проделанной работой и состоянием спортсменов на сборе. А сейчас начинаем второй этап подготовки. Скажу, что мы не готовились специально к стартам в Оберхофе: немного смотрим вперед, чтобы в правильной готовности подойти к чемпионату мира", - сказал Санитра.

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В статье: Юрай Санитра
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Источник:
Суспильне

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