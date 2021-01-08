Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?

Сдвоенный этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 8 по 17 января и будет состоять из 12 гонок, включая первые в сезоне смешанную и одиночную смешанную эстафеты.

Полное расписание этапа Кубка мира в Оберхофе (время киевское):

Спринт 7.5 км, Женщины - 2021-01-08, 11:30

Спринт 10 км, Мужчины - 2021-01-08, 14:15

Гонка преследования 10 км, Женщины - 2021-01-09, 12:45

Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - 2021-01-09, 14:45

Смешанная эстафета - 2021-01-10, 11:30

Одиночная смешанная эстафета - 2021-01-10, 14:40

Спринт 10 км, Мужчины - 2021-01-13, 14:30

Спринт 7.5 км, Женщины - 2021-01-14, 14:30

Эстафета 4х7.5 км, Мужчины - 2021-01-15, 14:30

Эстафета 4х6 км, Женщины - 2021-01-16, 14:45

Масс-старт 15 км, Мужчины - 2021-01-17, 12:30

Масс-старт 12.5 км, Женщины - 2021-01-17, 15:00

В Украине в прямом эфире гонки Кубка мира транслирует телеканал UA: Перший.

Также биатлон элитного уровня показывает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

UA-Футбол по традиции проведет текстовую трансляцию каждой гонки второго этапа Кубка мира в Оберхофе.