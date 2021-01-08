Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, Джима – в топ-10

Тириль Экхофф с безупречной стрельбой оформила 18-ю победу в карьере и усилила давление на Марте Олсбю Ройселанд в борьбе за Большой хрустальный глобус. Экхофф не просто выиграла четвертую гонку в сезоне, но и создала себе 30-секундный отрыв перед субботним преследованием.

Компанию Экхофф на подиуме составили вице-лидер общего зачета Ханна Эберг и Лиза Тереза Хаузер, которая впервые в карьере финишировала в топ-3 в личной гонке Кубка мира.

Юлия Джима, несмотря на промах на стойке, повторила лучший результат в сезоне, разделив 10-е место с француженкой Анаис Шевалье. Дарья Блашко вновь попала в очковую зону, а Елена Пидгрушная не без проблем отобралась в пасьют. Екатерина Бех и Анастасия Меркушина после неудачи в спринте досрочно завершили первую часть сдвоенного этапа в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону. Оберхоф. Женщины. Результаты спринта:

1. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+0) 23:54,0

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) +29,6

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+1) +40,2

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10. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:09,9

32. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +1:52,7

53. Елена Пидгрушная (Украина, 1+2) +2:37,3

62. Екатерина Бех (Украина, 1+1) +2:55,2

92. Анастасия Меркушина (Украина, 3+1) +4:17,2