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Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, Джима – в топ-10
Пятая подряд победа норвежек в Кубке мира
Тириль Экхофф с безупречной стрельбой оформила 18-ю победу в карьере и усилила давление на Марте Олсбю Ройселанд в борьбе за Большой хрустальный глобус. Экхофф не просто выиграла четвертую гонку в сезоне, но и создала себе 30-секундный отрыв перед субботним преследованием.
Компанию Экхофф на подиуме составили вице-лидер общего зачета Ханна Эберг и Лиза Тереза Хаузер, которая впервые в карьере финишировала в топ-3 в личной гонке Кубка мира.
Юлия Джима, несмотря на промах на стойке, повторила лучший результат в сезоне, разделив 10-е место с француженкой Анаис Шевалье. Дарья Блашко вновь попала в очковую зону, а Елена Пидгрушная не без проблем отобралась в пасьют. Екатерина Бех и Анастасия Меркушина после неудачи в спринте досрочно завершили первую часть сдвоенного этапа в Оберхофе.
1. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+0) 23:54,0
2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) +29,6
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+1) +40,2
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10. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:09,9
32. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +1:52,7
53. Елена Пидгрушная (Украина, 1+2) +2:37,3
62. Екатерина Бех (Украина, 1+1) +2:55,2
92. Анастасия Меркушина (Украина, 3+1) +4:17,2
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