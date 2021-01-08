Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Обергофе

UA-Футбол продолжает внимательно следить за Кубком мира по биатлону. В пятницу, 8 января, кроме женского спринта состоится и мужской старт. Вместе с нашей текстовой трансляцией прямо в этой новости ниже вы не пропустите ни одного события на трассе в немецком Оберхофе.

Мужчины отправятся на дистанцию длиной в 10 км в 15:15 по киевскому времени. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

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Результаты женского спринта

Стартовые позиции украинцев:

3. Руслан Ткаленко

31. Дмитрий Пидручный

49. Артем Прима

86. Артем Тищенко

98. Тарас Лесюк

ОНЛАЙН:

16:10. Тищенко - один промах на лежке, 65 место, +1.21,3с.

16:08. Отметка 9,0 км. - Й.Бё, Т.Бё (+4,8с.), Лагрейд (+13,5с.)

16:05. Отметка 7,5 км. - Т.Бё, Й.Бё (+2,5с.), Легрейд (+5,6с.)

16:03. Тарье Бё точен на стойке, первое место, перевес 3,3с. над родным братом, опять норвежский подиум.

16:00. Артем Прима отлично работает на втором рубеже, 19 место, +1.08,9с.

15:59. Стурла Легрейд точен на стойке, второй ноль, вторая позиция, +1,1с.

15:57. Хоффер с одним промахом на стойке 2 результат, +27,3с.

15:54. Тарье Бё точно стреляет на лежке, 2 место, +9,8с.

15:53. С одним промахом работает Йоханес Бё на стойке, первое место, 29 секунд преимущества.

15:52. Пидручный на стойке точен, 29 место, +1.37,5с.

15:50. Прима на первом рубеже - один промах, ногами очень плохо, 34 место, +1 минута.

15:49. Но тут же Дале с нолем на стойке берет лидерство, перевес в 10с.

15:48. Россиянин Елисеев работает с 1 промахом на стойке, но первое поточное место.

15:46. После второго рубежа:

Бочарников, Понсилома (+6с.), Самуельсон (+19,6с.)

15:44. Йоханес Бё на лежке точен, первое безоговорочное место, перевес в 15 секунд.

15:42. Эмильен Жаклен на первом кругу шел с лучшим показателем, но на рубеже настрелял один круг, 9 место, +22,2с.

15:40. На лежке Дмитрий Пидручный имеет 4 промаха, завал ...

15:39. Йоханес Дале на первом рубеже имеет один промах, 11 место, +26,7с.

15:38. Ткаленко - 1 промах на стойке, 5 место, +1.24,0с.

15:36. Мартин Понсилома - 2 промаха на втором рубеже, без шансов.

15:35. Себастьян Самуельсон на стойке имеет 1 промах.

15:34. Швед Неллин - ноль на лежке, 2 место, +10с.

15:32. Дмитрий Пидручный - 31 номер, пошел в гонку.

15:30. Под номером 27 на дистанцию пошел Йоханнес Дале.

15:29. Швед Понислома на лежке точен, устанавливает он ориентир для соперников.

15:27. Ткаленко на первом рубеже имеет один промах, 5 место, +1 минута.

15:26. Себастьян Самуельсон, лидер первого круга - на лежке 1 промах.

15:23. Отметка 2,3 км. - Ткаленко +23,9с.

15:20. Под номером 7 на дистанцию отправился итальянец Доминик Виндиш.

15:18. На отметке 0,8 км. Ткаленко из 3 биатлонистов на 3 месте, +5,4с.

15:17. Номер 3 на старте, украинец Руслан Ткаленко.

15:15. ГОНКА СТАРТОВАЛА !!!

Первым на дистанцию ушел представитель Финляндии Терро Сеппала.

14:55. Вашему вниманию ролик от IBU о жизни биатлонистов во время проведения этапов Кубка мира.

14:45. Добрый день! Сегодня программу 3-дневных соревнований на немецком снега в Оберхофе продолжит мужской спринт. Гонка начнется ровно через 30 минут!