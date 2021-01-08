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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Обергофе
Вторая гонка пятницы
UA-Футбол продолжает внимательно следить за Кубком мира по биатлону. В пятницу, 8 января, кроме женского спринта состоится и мужской старт. Вместе с нашей текстовой трансляцией прямо в этой новости ниже вы не пропустите ни одного события на трассе в немецком Оберхофе.
Мужчины отправятся на дистанцию длиной в 10 км в 15:15 по киевскому времени. Присоединяйтесь к нашему онлайну!
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Стартовые позиции украинцев:
3. Руслан Ткаленко
31. Дмитрий Пидручный
49. Артем Прима
86. Артем Тищенко
98. Тарас Лесюк
ОНЛАЙН:
16:10. Тищенко - один промах на лежке, 65 место, +1.21,3с.
16:08. Отметка 9,0 км. - Й.Бё, Т.Бё (+4,8с.), Лагрейд (+13,5с.)
16:05. Отметка 7,5 км. - Т.Бё, Й.Бё (+2,5с.), Легрейд (+5,6с.)
16:03. Тарье Бё точен на стойке, первое место, перевес 3,3с. над родным братом, опять норвежский подиум.
16:00. Артем Прима отлично работает на втором рубеже, 19 место, +1.08,9с.
15:59. Стурла Легрейд точен на стойке, второй ноль, вторая позиция, +1,1с.
15:57. Хоффер с одним промахом на стойке 2 результат, +27,3с.
15:54. Тарье Бё точно стреляет на лежке, 2 место, +9,8с.
15:53. С одним промахом работает Йоханес Бё на стойке, первое место, 29 секунд преимущества.
15:52. Пидручный на стойке точен, 29 место, +1.37,5с.
15:50. Прима на первом рубеже - один промах, ногами очень плохо, 34 место, +1 минута.
15:49. Но тут же Дале с нолем на стойке берет лидерство, перевес в 10с.
15:48. Россиянин Елисеев работает с 1 промахом на стойке, но первое поточное место.
15:46. После второго рубежа:
Бочарников, Понсилома (+6с.), Самуельсон (+19,6с.)
15:44. Йоханес Бё на лежке точен, первое безоговорочное место, перевес в 15 секунд.
15:42. Эмильен Жаклен на первом кругу шел с лучшим показателем, но на рубеже настрелял один круг, 9 место, +22,2с.
15:40. На лежке Дмитрий Пидручный имеет 4 промаха, завал ...
15:39. Йоханес Дале на первом рубеже имеет один промах, 11 место, +26,7с.
15:38. Ткаленко - 1 промах на стойке, 5 место, +1.24,0с.
15:36. Мартин Понсилома - 2 промаха на втором рубеже, без шансов.
15:35. Себастьян Самуельсон на стойке имеет 1 промах.
15:34. Швед Неллин - ноль на лежке, 2 место, +10с.
15:32. Дмитрий Пидручный - 31 номер, пошел в гонку.
15:30. Под номером 27 на дистанцию пошел Йоханнес Дале.
15:29. Швед Понислома на лежке точен, устанавливает он ориентир для соперников.
15:27. Ткаленко на первом рубеже имеет один промах, 5 место, +1 минута.
15:26. Себастьян Самуельсон, лидер первого круга - на лежке 1 промах.
15:23. Отметка 2,3 км. - Ткаленко +23,9с.
15:20. Под номером 7 на дистанцию отправился итальянец Доминик Виндиш.
15:18. На отметке 0,8 км. Ткаленко из 3 биатлонистов на 3 месте, +5,4с.
15:17. Номер 3 на старте, украинец Руслан Ткаленко.
15:15. ГОНКА СТАРТОВАЛА !!!
Первым на дистанцию ушел представитель Финляндии Терро Сеппала.
14:55. Вашему вниманию ролик от IBU о жизни биатлонистов во время проведения этапов Кубка мира.
14:45. Добрый день! Сегодня программу 3-дневных соревнований на немецком снега в Оберхофе продолжит мужской спринт. Гонка начнется ровно через 30 минут!
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