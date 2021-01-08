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Меркушина в Оберхофе пробежала худшую гонку в карьере

Биатлон
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Грустное зрелище

Меркушина в Оберхофе пробежала худшую гонку в карьере
Новина українською

Анастасия Меркушина в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе с четырьмя промахами заняла 92-е место с отставанием от победительницы гонки Тириль Экхофф в 4 минуты и 17 секунд.

По скорости на лыжне Меркушина была лишь 78-й. Это худший показатель среди биатлонисток сборной Украины.

92-е место в Оберхофе стало для Меркушиной худшим результатом в карьере. Предыдущий антирекорд Анастасия установила в сезоне 2014-2015, когда в спринте в Эстерсунде заняла 86-е место.

Анастасия Меркушина провела третью гонку в Кубке мира 2020-2021. Трехкратный призер чемпионатов мира в эстафете в текущем сезоне выше 56-го места еще не финишировала.

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В статье: Анастасия Меркушина Кубок мира по биатлону 2020-2021
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