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Меркушина в Оберхофе пробежала худшую гонку в карьере
Грустное зрелище
Анастасия Меркушина в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе с четырьмя промахами заняла 92-е место с отставанием от победительницы гонки Тириль Экхофф в 4 минуты и 17 секунд.
По скорости на лыжне Меркушина была лишь 78-й. Это худший показатель среди биатлонисток сборной Украины.
92-е место в Оберхофе стало для Меркушиной худшим результатом в карьере. Предыдущий антирекорд Анастасия установила в сезоне 2014-2015, когда в спринте в Эстерсунде заняла 86-е место.
Анастасия Меркушина провела третью гонку в Кубке мира 2020-2021. Трехкратный призер чемпионатов мира в эстафете в текущем сезоне выше 56-го места еще не финишировала.
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