Меркушина в Оберхофе пробежала худшую гонку в карьере

Анастасия Меркушина в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе с четырьмя промахами заняла 92-е место с отставанием от победительницы гонки Тириль Экхофф в 4 минуты и 17 секунд.

По скорости на лыжне Меркушина была лишь 78-й. Это худший показатель среди биатлонисток сборной Украины.

92-е место в Оберхофе стало для Меркушиной худшим результатом в карьере. Предыдущий антирекорд Анастасия установила в сезоне 2014-2015, когда в спринте в Эстерсунде заняла 86-е место.

Анастасия Меркушина провела третью гонку в Кубке мира 2020-2021. Трехкратный призер чемпионатов мира в эстафете в текущем сезоне выше 56-го места еще не финишировала.