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Йоханнес Бё в Оберхофе оформил 50-ю победу в карьере, украинцы не попали в топ-25
Норвегия продолжает доминировать в мировом биатлоне
Двукратный победитель Кубка мира Йоханнес Бё в Оберхофе прервал затяжную серию без побед – норвежец с одним промахом на стойке оставил позади младшего брата Тарье и своего главного преследователя по общему зачету Стурлу Легрейда.
Сегодняшняя победа стала для Бё-младшего 50-й на уровне Кубка мира и 25-й в спринтах. Также норвежец 12 раз выигрывал гонки преследования, 9 раз побеждал в масс-стартах и 4 раза становился лучшим в индивидуалках.
Для украинцев первая гонка Кубка мира в Оберхофе сложилась неудачно. В очковую зону попал только Артем Прима, а Дмитрий Пидручный после четырех промахов на лежке с трудом квалифицировался в гонку преследования.
1. Йоханнес Бё (Норвегия, 0+1) 25:12,0
2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0) +10,8
3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +21,6
...
30. Артем Прима (Украина, 1+0) +1:47,6
53. Дмитрий Пидручный (Украина, 4+0) +2:24,0
69. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +3:04,3
73. Руслан Ткаленко (Украина, 1+1) +3:07,3
86. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +3:47,3
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