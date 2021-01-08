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Назван состав сборной Украины на гонки преследования в Оберхофе
Состав был предсказуем
В субботу, 9 января, в немецком Оберхофе пройдут гонки преследования мужчин и женщин в рамках второго соревновательного дня пятого этапа Кубка мира по биатлону. Накануне гонки был назван список биатлонистов, которые представят нашу страну.
Состав женской сборной: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная.
Состав мужской сборной: Артем Прима, Дмитрий Пидручный.
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Источник:biathlon.com.ua
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