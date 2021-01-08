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Назван состав сборной Украины на гонки преследования в Оберхофе

Биатлон
(2 голосов)

Состав был предсказуем

Назван состав сборной Украины на гонки преследования в Оберхофе
Новина українською

В субботу, 9 января, в немецком Оберхофе пройдут гонки преследования мужчин и женщин в рамках второго соревновательного дня пятого этапа Кубка мира по биатлону. Накануне гонки был назван список биатлонистов, которые представят нашу страну.

Состав женской сборной: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная.

Состав мужской сборной: Артем Прима, Дмитрий Пидручный.

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна Юлия Джима Дарья Блашко
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Источник:
biathlon.com.ua

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