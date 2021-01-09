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В Оберхофе обнаружили три новых случая заражения коронавирусом

Биатлон
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В Оберхофе обнаружили три новых случая заражения коронавирусом
UA-Футбол
Новина українською

Международный союз биатлонистов на своем официальном сайте разместил информацию, что у участников трех команд, участвующих гонках на этапе Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе обнаружили три новых случая заражения коронавируса.

"IBU провел дополнительные тесты ПЦР на коронавирус для участников соревнований на Кубке мира в Оберхофе. У трех человек положительные результаты. Это члены команд Словении и Бельгии, а также волонтер оргкомитета.

Команды были предупреждены, зараженные - немедленно изолированы. Местные органы здравоохранения оценили положительные результаты тестов и решили:

- член команды Словении, который сдал положительный тест, пошел на карантин. Никто из словенских спортсменов не заразился.

- член команды Бельгии, который сдал положительный тест, пошел на карантин. Продолжается отслеживание контактировавших с ним.

- Волонтер оргкомитета пошел на карантин. Продолжается отслеживания людей, контактировавших с ним.

Член сборной Норвегии, который сдал положительный тест накануне, также на карантине. Никто из команды не заразился" - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 9 января состоятся две гонки преследования.

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
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