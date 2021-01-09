Пидручный и Блашко не будут ​​бежать гонку преследования в Оберхофе

Сегодня, 9 января в рамках пятого этапа Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе пройдут мужская и женская гонки преследования.

По результатам спринта в сегодняшние гонки отобрались три представительницы и два представителя от Украины. Однако тренерский штаб национальной команды принял решение приберечь некоторых биатлонистов на гонки, которые состоятся завтра.

Так, у женщин в персьюте не выступит Дарья Блашко (впервые в сезоне пропустит гонку), а у мужчин не побежит капитан команды Дмитрий Пидручный.

В 13:45 на старт выйдут девушки. С 10 позиции будет стартовать Юлия Джима (+1:10), а Елена Пидгрушная - с дальнего 53-го места (+2:37).

В 15:45 в гонку отправятся мужчины. Единственным представителем нашей команды будет Артем Прима - 30 место (+1:48).