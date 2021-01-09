Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный и Блашко не будут бежать гонку преследования в Оберхофе
Готовятся на завтра
Сегодня, 9 января в рамках пятого этапа Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе пройдут мужская и женская гонки преследования.
По результатам спринта в сегодняшние гонки отобрались три представительницы и два представителя от Украины. Однако тренерский штаб национальной команды принял решение приберечь некоторых биатлонистов на гонки, которые состоятся завтра.
Так, у женщин в персьюте не выступит Дарья Блашко (впервые в сезоне пропустит гонку), а у мужчин не побежит капитан команды Дмитрий Пидручный.
В 13:45 на старт выйдут девушки. С 10 позиции будет стартовать Юлия Джима (+1:10), а Елена Пидгрушная - с дальнего 53-го места (+2:37).
В 15:45 в гонку отправятся мужчины. Единственным представителем нашей команды будет Артем Прима - 30 место (+1:48).
Напомним, что ранее в Оберхофе
Популярное сейчас
- Вильярреал временно обходит Барсу и становится третьим. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Кубок Англии. Ливерпуль громит Астон Виллу, Вулверхэмптон обыгрывает Кристал Пэлас
- Боруссия Менхенгладбах - Бавария 3:2. Неординарный камбэк
- Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО