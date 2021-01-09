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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Оберхофе. Как это было
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Пасьют при участии 60 биатлонистов на 12,5 км с четырьмя стрельбами начнется в 15:45 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями гонки преследования при участии Артема Примы вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинцев:
30. Артем Прима +1:48
Полный старт-лист гонки преследования
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16:25. UA-Футбол благодарит за внимание! Встретимся в воскресенье на эстафетах. Любите биатлон и оставайтесь с нами!
16:24. Прима занял в гонке 30-е место
Последний круг Артему не удался.
Топ-10 преследования в Оберхофе:
16:21. Легрейд – чемпион преследования в Оберхофе
Четвертая в сезоне победа для сенсационного норвежца. И он перехватывает красную майку лидера пасьютов.
Йоханнес Дале и Тарье Бё сегодня поднимутся на подиум вместе с Легрейдом.
16:17. Прима однажды промахнулся на последней стрельбе
Артем покинул огневой рубеж на 27-й позиции.
Смотрим топ-10 перед решающим кругом:
16:14. Решающая стрельба:
Тарье Бё ушел на три круга штрафа. У Йоханнеса Дале два промаха, а Стурла Легрейд уходит на круг штрафа.
16:10. Прима точен на стойке!
Артем поднялся на промежуточное 25-е место.
Тем временем в топ-10 значительные перестановки:
16:07. Третья стрельба
Тарье Бё закрывает все мишени на стойке! Йоханнес Бё – 4 круга штрафа! Йоханнес Дале – 5 из 5.
16:02. Прима мажет на второй лежке
Артем на экваторе преследования идет 29-м.
Тем временем в десятке лидеров ситуация следующая:
15:59. Вторая стрельба:
Йоханнес Бё – еще круг штрафа, а Тарье Бё – 5 из 5.
15:55. Прима разбил все мишени на лежке
Артем покинул стрельбище на 24-й позиции в 18 секундах от топ-20.
А десятка лидеров после первого огневого рубежа выглядит так:
15:52. Первая стрельба:
Йоханнес Бё – промах последним выстрелом; Тарье Бё – 5 из 5; Легрейд – 5 из 5; Хофер – 5 из 5; Дале – 5 из 5.
15:48. Первые мгновения гонки:
He said he'd come back stronger after the Christmas break and yesterday he followed up on his promise! Can Johannes Thingnes Boe make it two victories in two days, just like @TirilEckhoff? Sit back, relax and find out! ????????☺️https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/yw1Fxdlo1F— IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021
15:45. Гонка стартовала!
Йоханнес Бё и компания ушли на дистанцию. Ориентировочно через 30 минут мы узнаем победителя преследования в Оберхофе.
15:35. Дополнительная интрига гонки – борьба за лидерство в зачете гонок преследования. Вы удивитесь, но Йоханнес Бё только третий, правда норвежец отстает от Эмильена Жаклена всего на 3 очка. Стурла Легрейд проигрывает французу 1 очко. Похоже, что Бё-младший или Легрейд сегодня сместят Жаклена, который в пасьюте стартует только с 14-го места.
15:25. Дмитрий Пидручный после 53-го места в спринте в гонке преследования решил не стартовать. Поэтому сегодня болеем только за Артема Приму, которому нужно прорываться в топ-20, если он хочет побороться за место в воскресном масс-старте.
15:15. И снова здравствуйте! В Оберхофе продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону – на очереди гонка преследования у мужчин. Победитель вчерашнего спринта Йоханнес Бё уйдет на дистанцию через 30 минут.
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