UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Пасьют при участии 60 биатлонистов на 12,5 км с четырьмя стрельбами начнется в 15:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями гонки преследования при участии Артема Примы вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинцев:

30. Артем Прима +1:48

Онлайн

16:25. UA-Футбол благодарит за внимание! Встретимся в воскресенье на эстафетах. Любите биатлон и оставайтесь с нами!

16:24. Прима занял в гонке 30-е место

Последний круг Артему не удался.

Топ-10 преследования в Оберхофе:

16:21. Легрейд – чемпион преследования в Оберхофе

Четвертая в сезоне победа для сенсационного норвежца. И он перехватывает красную майку лидера пасьютов.

Йоханнес Дале и Тарье Бё сегодня поднимутся на подиум вместе с Легрейдом.

16:17. Прима однажды промахнулся на последней стрельбе

Артем покинул огневой рубеж на 27-й позиции.

Смотрим топ-10 перед решающим кругом:

16:14. Решающая стрельба:

Тарье Бё ушел на три круга штрафа. У Йоханнеса Дале два промаха, а Стурла Легрейд уходит на круг штрафа.

16:10. Прима точен на стойке!

Артем поднялся на промежуточное 25-е место.

Тем временем в топ-10 значительные перестановки:

16:07. Третья стрельба

Тарье Бё закрывает все мишени на стойке! Йоханнес Бё – 4 круга штрафа! Йоханнес Дале – 5 из 5.

16:02. Прима мажет на второй лежке

Артем на экваторе преследования идет 29-м.

Тем временем в десятке лидеров ситуация следующая:

15:59. Вторая стрельба:

Йоханнес Бё – еще круг штрафа, а Тарье Бё – 5 из 5.

15:55. Прима разбил все мишени на лежке

Артем покинул стрельбище на 24-й позиции в 18 секундах от топ-20.

А десятка лидеров после первого огневого рубежа выглядит так:

15:52. Первая стрельба:

Йоханнес Бё – промах последним выстрелом; Тарье Бё – 5 из 5; Легрейд – 5 из 5; Хофер – 5 из 5; Дале – 5 из 5.

15:48. Первые мгновения гонки:

