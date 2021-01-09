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Обергоф. Экхофф побеждает в гонке преследования, Джима - в ТОП 15

Биатлон
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Результаты персьюта

Обергоф. Экхофф побеждает в гонке преследования, Джима - в ТОП 15
UA-Футбол
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Сегодня, 9 января в рамках пятого этапа Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе состоялась женская гонка преследования.

Золотую награду завоевала представительница Норвегии Тирил Экхофф, серебро у ее соотечественницы Марте Олсбю-Ройзеланд, а ТОП 3 замкнула австрийка Лиза Хаузер.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Юлия Джима, которая с тремя промахами и средней скоростью по дистанции стала в итоге 14-й.

Оберхоф. Кубок мира 2020/2021

Гонка преследования

Женщины

1. Тирил Экхофф (0 + 1 + 0 + 1)

2. Марте Олсбю-Ройзеланд (0 + 0 + 0 + 0) (+0,5 с.)

3. Лиза Хаузер (0 + 0 + 0 + 1) (+43,0с.)

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14. Юлия Джима (0 + 0 + 2 + 1) (+2.17,2с.)

39. Елена Пидгрушная (0 + 0 + 2 + 0) (+4.17,5с.)

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В статье: Юлия Джима Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону 2020-2021
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