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Обергоф. Экхофф побеждает в гонке преследования, Джима - в ТОП 15
Результаты персьюта
Сегодня, 9 января в рамках пятого этапа Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе состоялась женская гонка преследования.
Золотую награду завоевала представительница Норвегии Тирил Экхофф, серебро у ее соотечественницы Марте Олсбю-Ройзеланд, а ТОП 3 замкнула австрийка Лиза Хаузер.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Юлия Джима, которая с тремя промахами и средней скоростью по дистанции стала в итоге 14-й.
Оберхоф. Кубок мира 2020/2021
Гонка преследования
Женщины
1. Тирил Экхофф (0 + 1 + 0 + 1)
2. Марте Олсбю-Ройзеланд (0 + 0 + 0 + 0) (+0,5 с.)
3. Лиза Хаузер (0 + 0 + 0 + 1) (+43,0с.)
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14. Юлия Джима (0 + 0 + 2 + 1) (+2.17,2с.)
39. Елена Пидгрушная (0 + 0 + 2 + 0) (+4.17,5с.)
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