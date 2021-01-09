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Елена Пидгрушная: Гонкой довольна, потому что прошла ее равномерно

Биатлон
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Комментарий капитана команды

Елена Пидгрушная: Гонкой довольна, потому что прошла ее равномерно
UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала выступление в гонке преследования на пятом этапа Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе. Ее слова цитирует Биатлон Украина:

"Всем спасибо за поздравления! В общем, гонкой довольна, потому что прошла ее равномерно. Конечно, буду анализировать время, проведенное на дистанции и на рубежах. Два промаха на стойке - были излишни. Больше не хочется допускать таких ошибок. В целом, довольно неплохой результат, ведь стартовав с пятьдесят третьей позиции я закончила гонку на тридцать девятом месте. В общем довольна, надеюсь, что дальше будет лучше" - сказала она.

Результаты гонки преследования у женщин

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В статье: Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону 2020-2021
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