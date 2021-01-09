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Оберхоф. Норвежцы оккупировали подиум в гонке преследования, Прима - 30-й
Результаты мужского персьюта
Сегодня, 9 января в рамках пятого этапа Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка преследования.
Все три высшие награды завоевали представители Норвегии: золото у Стурлы Лагрейда, серебро - у Йоханеса Дале, а ТОП 3 замкнул Тарье Бё.
Единственный украинец, который участвовал в гонке - Артем Прима. Со 2 промахами и средним ходом по дистанции наш спортсмен финишировал на 30-й позиции.
Оберхоф. Кубок мира 2020/2021
Гонка преследования
1. Стурла Лагрейд (0 + 1 + 0 + 1)
2. Йоханес Дале (0 + 0 + 0 + 2) (+15,6с.)
3. Тарье Бё (0 + 0 + 0 + 3) (+25,4с.)
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30. Артем Прима (0 + 1 + 0 + 1) (+2.27,2с.)
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