Оберхоф. Норвежцы оккупировали подиум в гонке преследования, Прима - 30-й

Сегодня, 9 января в рамках пятого этапа Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка преследования.

Все три высшие награды завоевали представители Норвегии: золото у Стурлы Лагрейда, серебро - у Йоханеса Дале, а ТОП 3 замкнул Тарье Бё.

Единственный украинец, который участвовал в гонке - Артем Прима. Со 2 промахами и средним ходом по дистанции наш спортсмен финишировал на 30-й позиции.

Оберхоф. Кубок мира 2020/2021

Гонка преследования

1. Стурла Лагрейд (0 + 1 + 0 + 1)

2. Йоханес Дале (0 + 0 + 0 + 2) (+15,6с.)

3. Тарье Бё (0 + 0 + 0 + 3) (+25,4с.)

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30. Артем Прима (0 + 1 + 0 + 1) (+2.27,2с.)