Известны составы сборной Украины на классическую и одиночную смешанные эстафеты

Завтра 10 января во немецком Оберхофе в рамках 5 этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся классическая и одиночная смешанные эстафеты.

В 12:30 по Киеву в бой вступит наш квартет в составе:

18-1. Дарья Блашко

18-2. Юлия Джима

18-3. Артем Прима

18-4. Дмитрий Пидручный

В 15:40 в одиночной дисциплине нашу страну будут представлять:

7-1. Вита Семеренко

7-2. Антон Дудченко

Результаты женского персьюта