Биатлон
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Известны составы сборной Украины на классическую и одиночную смешанные эстафеты
Готовимся к хорошим результатам
Завтра 10 января во немецком Оберхофе в рамках 5 этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся классическая и одиночная смешанные эстафеты.
В 12:30 по Киеву в бой вступит наш квартет в составе:
18-1. Дарья Блашко
18-2. Юлия Джима
18-3. Артем Прима
18-4. Дмитрий Пидручный
В 15:40 в одиночной дисциплине нашу страну будут представлять:
7-1. Вита Семеренко
7-2. Антон Дудченко
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