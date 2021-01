Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Оберхофе. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию первой в сезоне 2020-2021 смешанной эстафеты в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонка с четырьмя этапами и восемью стрельбами начнется в 12:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями смешанной эстафеты при участии сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

18-1. Дарья Блашко

18-2. Юлия Джима

18-3. Артем Прима

18-4. Дмитрий Пидручный

Полный старт-лист смешанной эстафеты

Онлайн

13:20. Прима ушел на круг штрафа!

Украина упала на 14-е место с двухминутным отставанием от лидеров. Катастрофа, что еще сказать…

13:18. В битве лидеров после стойки первое место сохраняет Россия. Но Германия и Норвегия в 10 секундах от Логинова. Франция и Беларусь замыкают топ-5.

13:13. Прима использовал один доп на лежке

Артем вернулся на трассу на 11-м месте. До ближайшего конкурента почти 20 секунд.

Тем временем немец Долль и норвежец Дале добрали россиянина Логинова. А вот Франция после неудачной лежки Клода отстает от лидеров на 10 секунд.

13:08. Джима завершила второй этап на 11-м месте

Украина проигрывает лидерам гонки 1 минуту и 8 секунд.

Начинается мужская программа эстафеты – Артем Прима уже на дистанции.

13:06. Россиянка Светлана Миронова выдала потрясающий последний круг и на экваторе смешанной эстафеты вывела свою команду на первое место! Но Франция, Норвегия и Германия совсем рядом.

13:02. Джима мажет последним выстрелом

Юлия покинула огневой рубеж на 11-м месте (+52,1).

Франция на 8,4 секунды опережает Германию, Россия ворвалась в топ-3, а Норвегия с Олсбю-Ройселанд на втором этапе остается 4-й.

12:58. Жюстин Бреза на лежке потеряла несколько секунд. Тем не менее, француженка показывает очень хорошую скорость на лыжне и сохраняет лидерство.

12:55. Джима допустила один промах на лежке

Юлия вернула Украину на 10-е место (+56,0).

Франция на 10 секунд опережает Германию, США несколько неожиданно замыкают топ-3. А вот Норвегия проигрывает лидерам уже 27 секунд.

12:52. Анаис Шевалье-Буше – безоговорочный MVP первого этапа нашей гонки.

12:49. Тем временем абсолютным победителем первого этапа стала команда Франции:

12:48. Блашко передала эстафету на 12-м месте

На последнем круге Дарья проиграла неприлично много и по позициям, и по секундам.

Исправлять ситуация взялась Юлия Джима, которая в двух личных гонках в Оберхофе неизменно попадала в топ-15.

12:43. Блашко взяла один доп на стойке

Украинка улетела на финальный круг на 8-м месте (+26,3). Тем временем Шевалье-Буше на 12 секунд опережает немку Хинц и американку Иган.

12:39. Главный провал первой стрельбы – Динара Алимбекова. Лидер сборной Беларуси заработала круг штрафа и отбросила свою команду на 23-е место.

12:37. Блашко безупречно отработала лежку!

Дарья покинула стрельбище на 7-м месте (+5,2). А лидирует усилиями Анаис Шевалье-Буше сборная Франции. Следом Германия, Италия и Чехия.

12:33. Старт гонки прошел без происшествий. Ждем стрельбу лежа.

12:30. Гонка стартовала!

Украину на первом этапе представляет Дарья Блашко.

12:20. Что с шансами Украины? Тренерский штаб команды во главе с Юраем Санитрой сделал ставку на смешанную эстафету, иначе как объяснить вчерашние пропуски гонок преследования Дарьей Блашко и Дмитрием Пидручным.

Объективно украинцам будет сложно конкурировать с Норвегией, Германией и Францией за место на подиуме, но вот за топ-5 наш квартет в случае надежной стрельбы вполне может побороться.

12:10. Действующими чемпионами мира в смешанной эстафете является команда Норвегии, но из чемпионского состава у гегемонов Кубка мира сегодня стартует только Марте Олсбю-Ройселанд. Что касается гонок Кубка мира, то в прошлом сезоне в этой дисциплине побеждали Италия и Франция. Украина на подиуме не отмечалась.

12:00. Добрый день! Сегодня на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе пройдут две эстафетных гонки. А начинаем мы со смешанной эстафеты – биатлонисты уйдут в бой уже через 30 минут. Не пропустите!