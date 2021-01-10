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Юрай Санитра о медали на ЧМ: Буду петь в прямом эфире словацкую национальную песню
Комментарий наставника команды
Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, как относится к пари в команде и что готов сделать, когда его подопечные возьмут медаль чемпионата мира. Его слова цитирует tribuna.ua:
- Также вы любитель пари. Однажды проиграли и проехали 20 км на лыжах со стадиона в Рупольдинге в отель. Можем сейчас спровоцировать вас на что-то подобное, если у нас будет медаль на чемпионате мира?
- 100% можем. Дайте ваше предложение. Я всегда согласен на такие вещи. Буквально два дня назад проиграл пари Артему Приме - шел пешком. У нас очень много пари в команде. Только плавать в феврале я не буду. И идти пешком с Бледа в Поклюку тоже, ведь там 25 км по дороге. Меня может сбить машина.
- А спеть в прямом эфире?
- По рукам. Буду петь в прямом эфире словацкую национальную песню, если у нас будет результат до шестого места в индивидуальных гонках или подиум в эстафетах. Потом меня точно захотят забрать "Квартал" или "Дизель-шоу", когда увидят, какой артист работает в биатлоне.
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