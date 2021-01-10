Оберхоф. Россияне побеждают в смешанной эстафете, Пидручный завозит Украину в ТОП 10

Сегодня, 10 января в немецком Оберхофе в рамках 5 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в гонке одержала команда россии, серебро у норвежцев, а ТОП 3 замкнули биатлонисты из Франции.

Что касается украинцев, то Дарья Блашко свой этап начала неплохо. Отстреляв первый рубеж на ноль, на втором круге она позволила соперницам немного оторваться. На стойке украинка взяла дополнительный патрон, откровенно плохо прошла последний отрезок трассы, очень много проиграв лидеру и передала палочку на 12 месте с отставанием в 48 секунд.

Юлия Джима в темпе лидера преодолела первый круг, один дополнительный взяла на лежке и сразу подтянула команду на пару позиций. Второй отрезок ногами украинка прошла слабо, еще один дополнительный на стрельбе стоя, плохой последний круг и передача эстафеты на 11 позиции с отставанием в 1 минуту и ​​8 секунд.

Атрем Прима со старта своего этапа стал много проигрывать лидеру ходом. Один промах на лежке, один дополнительный круг на стойке и шансы на ТОП 10 остались в чьих-то голубых снах.

Но Дмитрий Пидручный воплотил их в жизнь. Он быстро и точно отбарабанил первый огневой рубеж, подняв команду на одну позицию и немного приблизившись к соперникам. По второму кругу наш капитан прошел очень хорошо, отыграв еще две позиции. Однако один дополнительный патрон на стойке и медленная стрельба вновь отбросили команду дальше. Финишный круг украинец прошел просто классно и в итоге завез команду на 10 место.

Оберхоф. Кубок мира 2020/2021

Смешанная естфета

1. россия (0 + 7)

2. Норвегия (0 + 7) (+0,7с.)

3. Франция (0 + 6) (+12,1с.)

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12. Украина (1 + 8) (+2.15,9с.)

Дарья Блашко (0 + 0, 0 + 1) (+48,2с.)

Юлия Джима (0 + 1, 0 + 1) (+1.08,0с.)

Артем Прима (0 + 1, 1 + 3) (+2.13,5с.)

Дмитрий Пидручный (0 + 0, 0 + 1)