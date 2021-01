Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Одиночная смешанная эстафета в Оберхофе. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонка стартует в 15:40 по киевскому времени.

Следить за главными событиями одиночной смешанной эстафеты при участии украинцев Виты Семеренко и Антона Дудченко вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины

7-1. Вита Семеренко

7-2. Антон Дудченко

Онлайн

15:30. Погодные условия в Оберхофе до неприличия идеальные. Эстафета стартует через 10 минут!

14:40 (CET) is go-time for the Single Mixed Relay in Oberhof - and just like earlier, conditions are looking fantastic! #OBE21 ????https://t.co/bk5aBBso9Q #OBE21 pic.twitter.com/lnt04Wm2Zq