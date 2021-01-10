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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Одиночная смешанная эстафета в Оберхофе. LIVE

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Одиночная смешанная эстафета в Оберхофе. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонка стартует в 15:40 по киевскому времени.

Следить за главными событиями одиночной смешанной эстафеты при участии украинцев Виты Семеренко и Антона Дудченко вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины

7-1. Вита Семеренко

7-2. Антон Дудченко

Полный старт-лист одиночной смешанной эстафеты

Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?

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15:30. Погодные условия в Оберхофе до неприличия идеальные. Эстафета стартует через 10 минут!

15:20. Одиночная смешанная эстафета проводится в Кубке мира с февраля 2015 года. В прошлом сезоне золото на чемпионате мира взяла Норвегия (Марте Олсбю-Ройселанд и Йоханнес Бё), а на этапах Кубка мира в этой дисциплине побеждали Швеция (Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон) и Франция (Эмильен Жаклен и Анаис Бескон).

15:10. Большой биатлон в Оберхофе продолжается! UA-Футбол приглашает всех фанатов главного зимнего вида спорта на одиночную смешанную эстафету. Гонка начнется ровно через 30 минут.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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