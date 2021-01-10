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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Одиночная смешанная эстафета в Оберхофе. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонка стартует в 15:40 по киевскому времени.
Следить за главными событиями одиночной смешанной эстафеты при участии украинцев Виты Семеренко и Антона Дудченко вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины
7-1. Вита Семеренко
7-2. Антон Дудченко
Полный старт-лист одиночной смешанной эстафеты
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15:30. Погодные условия в Оберхофе до неприличия идеальные. Эстафета стартует через 10 минут!
14:40 (CET) is go-time for the Single Mixed Relay in Oberhof - and just like earlier, conditions are looking fantastic! #OBE21 ????https://t.co/bk5aBBso9Q #OBE21 pic.twitter.com/lnt04Wm2Zq— IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021
15:20. Одиночная смешанная эстафета проводится в Кубке мира с февраля 2015 года. В прошлом сезоне золото на чемпионате мира взяла Норвегия (Марте Олсбю-Ройселанд и Йоханнес Бё), а на этапах Кубка мира в этой дисциплине побеждали Швеция (Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон) и Франция (Эмильен Жаклен и Анаис Бескон).
15:10. Большой биатлон в Оберхофе продолжается! UA-Футбол приглашает всех фанатов главного зимнего вида спорта на одиночную смешанную эстафету. Гонка начнется ровно через 30 минут.
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