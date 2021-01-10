Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оберхоф. Франция побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина выступила неудачно
Результаты последней гонки этапа
Сегодня, 10 января в немецком Оберхофе одиночной смешанной эстафетой завершился 5 этап Кубка мира 2020/2021.
Победу в гонке одержала сборная команда Франции, серебро у шведов, а ТОП 3 замкнули биатлонисты из Норвегии.
Что касается представителей Украины, то Вита Семеренко и Антон Дудченко выступили неудачно. При небыстром ходе по дистанции наши спортсмены много мазали на огневых рубежах и в итоге финишировали на 14 позиции.
Оберхоф. Кубок мира 2020/2021
Одиночная смешанная эстафета
1. Франция (0 + 3)
2. Швеция (0 + 5) (+38,7с.)
3. Норвегия (3 + 8) (+43,9с.)
.
.
.
14. Украина (1 + 10) (+2.55,9с.)
Вита Семеренко (0 + 0, 1 + 3)
Антон Дудченко (0 + 2, 0 + 1)
Вита Семеренко (0 + 1, 0 + 1)
Антон Дудченко (0 + 1, 0 + 1)
Популярное сейчас
- Пять команд из ТОП-6 оступаются, Бавария возглавляет гонку. Турнирная таблица Бундеслиги 2020/21
- Зидан: Матч с Осасуной нужно было отменить, это не футбол
- Коваленко согласовал контракт с Аталантой, Шахтер снова отдал игрока в аренду Десне. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Обергофе. Как это было
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО