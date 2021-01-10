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Оберхоф. Франция побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина выступила неудачно

Биатлон
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Результаты последней гонки этапа

Оберхоф. Франция побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина выступила неудачно
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Сегодня, 10 января в немецком Оберхофе одиночной смешанной эстафетой завершился 5 этап Кубка мира 2020/2021.

Победу в гонке одержала сборная команда Франции, серебро у шведов, а ТОП 3 замкнули биатлонисты из Норвегии.

Что касается представителей Украины, то Вита Семеренко и Антон Дудченко выступили неудачно. При небыстром ходе по дистанции наши спортсмены много мазали на огневых рубежах и в итоге финишировали на 14 позиции.

Оберхоф. Кубок мира 2020/2021

Одиночная смешанная эстафета

1. Франция (0 + 3)

2. Швеция (0 + 5) (+38,7с.)

3. Норвегия (3 + 8) (+43,9с.)

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14. Украина (1 + 10) (+2.55,9с.)

Вита Семеренко (0 + 0, 1 + 3)

Антон Дудченко (0 + 2, 0 + 1)

Вита Семеренко (0 + 1, 0 + 1)

Антон Дудченко (0 + 1, 0 + 1)

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В статье: Вита Семеренко Антон Дудченко Кубок мира по биатлону 2020-2021
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