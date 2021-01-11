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Сборная Германии огласила состав на 6-й этап Кубка мира
Сборная Германии объявила состав команды на шестой этап Кубка мира по биатлону, который стартует 13 января в немецком Оберхофе.
Мужчины: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Реес.
Женщины: Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Анна Вайдель.
Стоит отметить, что в составе произойдут некоторые изменения, Йоханнес Кюн и Роман Реес заменят Симона Шемппа и Лукаса Фрацшера.
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