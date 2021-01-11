Сборная Германии огласила состав на 6-й этап Кубка мира

Сборная Германии объявила состав команды на шестой этап Кубка мира по биатлону, который стартует 13 января в немецком Оберхофе.

Мужчины: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Реес.

Женщины: Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Анна Вайдель.

Стоит отметить, что в составе произойдут некоторые изменения, Йоханнес Кюн и Роман Реес заменят Симона Шемппа и Лукаса Фрацшера.