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Сборная Германии огласила состав на 6-й этап Кубка мира

Биатлон
(1 голосов)
Сборная Германии огласила состав на 6-й этап Кубка мира
Новина українською

Сборная Германии объявила состав команды на шестой этап Кубка мира по биатлону, который стартует 13 января в немецком Оберхофе.

Мужчины: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Реес.

Женщины: Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Анна Вайдель.

Стоит отметить, что в составе произойдут некоторые изменения, Йоханнес Кюн и Роман Реес заменят Симона Шемппа и Лукаса Фрацшера.

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В статье: сборная Германии по биатлону
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