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Меркушина выступит на этапе Кубка IBU

Биатлон
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Меркушина выступит на этапе Кубка IBU
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сообщил, что Анастасия Меркушина пропустит шестой этап Кубка мира в Оберхофе и будет набирать форму на Кубке IBU.

"Мы договорились с ее тренером, что сейчас им нужно сконцентрироваться на улучшении своего состояния, а к чемпионату мира она должна хорошо подготовиться к эстафетным гонкам. Будем смотреть на ее прогресс на Кубке IBU", - сказал Санитра.

В текущем сезоне Анастасия Меркушина в Кубке мира провела три гонки, а ее лучшим результатом стало 56-е место в преследовании на этапе в Хохфильцене.

Первый этап Кубка IBU в сезоне 2020-2021 пройдет в Арбере (Германия) с 14 по 23 января.

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В статье: Анастасия Меркушина Кубок IBU
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Источник:
Xsport.ua

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